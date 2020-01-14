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Алкоголь с признаками контрафакта нашла милиция Бобруйска у местного жителя

Изъято более 600 литров спиртосодержащей жидкости. Известно, что 400 бутылок с этикетками от водки различных наименований и 92-е 5-литровые канистры спирта хранились дома у 35-летнего мужчины. Есть все основания полагать, что весь товар произведен в России. Спирт отправили на экспертизу, после будет решаться, какую ответственность понесет его владелец.

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