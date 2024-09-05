Алкоголь, шаурма и цветы - двое минчан устроили банкет для своих возлюбленных за чужой счет

Пиво, шаурма и букеты цветов - двое минчан стали фигурантами уголовного дела за так называемые наборы джентльменов. В милицию обратилась жительница белорусской столицы, которая рассказала, что забыла карточку в банкомате, а вскоре обнаружила, что с ее счета списываются деньги.



Стражи порядка выяснили: платежным инструментом дамы воспользовались двое товарищей 37 и 40 лет. Сначала они наблюдали, не придет ли кто за имуществом, а после осмелились забрать карту. На рынке товарищи оплатили чужими деньгами покупки: алкоголь, шаурму и цветы для своих возлюбленных. В общей сложности со счета списали порядка 200 рублей. Оба фигуранта были установлены, их задержали. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации группой лиц. Ущерб придется возместить.