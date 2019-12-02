Альпинисты-контрабандисты задержаны под Брестом

Еще одних конспираторов задержали белорусские пограничники. Как сообщается, компания, действуя согласно распределенным ролям и используя тепловизоры, радиостанции, альпинистское снаряжение и сим-карты зарубежных операторов, пыталась перебросить на территорию Польши около 50 коробов с сигаретами. Семеро белорусов были задержаны в Брестском районе.