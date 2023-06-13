"Американец" обманул белоруску на крупную сумму денег

Спустя время с женщиной связались представители курьерской компании и сообщили, что из-за ненадлежаще оформленных документов посылка арестована в Турции, в связи с чем надо заплатить пошлину. Потерпевшая поверила и перевела свыше 90 000 российских рублей. Позже женщине поступило сообщение от якобы таможенных органов о том, что при сканировании в посылке обнаружено 98 тысяч долларов США, и ей необходимо перечислить еще 2200 евро, чтобы получить бандероль. Когда потерпевшая отказалась, ей пригрозили, что посылка будет конфискована, а саму женщину привлекут к уголовной ответственности за отмывание денег. После этого потерпевшая обратилась в милицию.

Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД г. Минска