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"Американец" обманул белоруску на крупную сумму денег
Жительнице Минского региона пришлось оставить надежды на красивый любовный роман вместе с приходом в столичную милицию. Там женщине подтвердили то, во что она наверняка до последнего не хотела верить: ее новый возлюбленный по имени Коллинс - аферист. Ради встречи с ним она заплатила 90 тыс. российских рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Как рассказали правоохранители, 46-летняя женщина в одной из соцсетей познакомилась с мужчиной, который представился американцем, но на момент переписки он якобы выполнял военную миссию в Сирии. В виртуальном разговоре иностранец признался в своих чувствах женщине и написал, что ждет встречи с ней. Для подтверждения серьезности своих намерений отправил возлюбленной посылку с ценными вещами.
Спустя время с женщиной связались представители курьерской компании и сообщили, что из-за ненадлежаще оформленных документов посылка арестована в Турции, в связи с чем надо заплатить пошлину. Потерпевшая поверила и перевела свыше 90 000 российских рублей. Позже женщине поступило сообщение от якобы таможенных органов о том, что при сканировании в посылке обнаружено 98 тысяч долларов США, и ей необходимо перечислить еще 2200 евро, чтобы получить бандероль. Когда потерпевшая отказалась, ей пригрозили, что посылка будет конфискована, а саму женщину привлекут к уголовной ответственности за отмывание денег. После этого потерпевшая обратилась в милицию.
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