Антикризисного управляющего подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями

Должен был помочь, но сделал только хуже. Антикризисного управляющего акционерного общества Могилевской области, которое с 2015 года находилось в стадии санации, подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, а также в превышении власти. Во время проверок финансовая милиция установила ряд нарушений, которые еще больше усугубили финансовое положение предприятия. Например, менеджер заключал фиктивные договоры аренды нежилых помещений с российскими фирмами. По факту строения не использовались, а из бюджета белорусской организации утекли 28 тысяч рублей.