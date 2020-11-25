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Антикризисного управляющего подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями

Должен был помочь, но сделал только хуже. Антикризисного управляющего акционерного общества Могилевской области, которое с 2015 года находилось в стадии санации, подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, а также в превышении власти. Во время проверок финансовая милиция установила ряд нарушений, которые еще больше усугубили финансовое положение предприятия. Например, менеджер заключал фиктивные договоры аренды нежилых помещений с российскими фирмами. По факту строения не использовались, а из бюджета белорусской организации утекли 28 тысяч рублей.

Чтобы выполнить план санации акционерного общества и получить дополнительное вознаграждение, антикризисный управляющий дал указание подделать бумаги. Так, в отчетных данных за период с 2017 по 2019 год были отражены сведения, якобы предприятие получило прибыль. На деле же организация сработала в убыток.

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