Антинаркотическая программа "Мак" собрала урожай в Скиделе

Там милиционеры обнаружили поле диких дурманных цветов. Траву скосили и сожгли. Общий вес составил около семи с половиной килограммов. Напомним, с 1 июня наркоконтроль начал свою уборочную кампанию. Цель - найти и уничтожить незаконные посевы конопли и мака. В ведомстве напоминают об ответственности за выращивание и культивирование таких растений.