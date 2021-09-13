Артиллерийский снаряд калибра 88 мм времен Великой Отечественной войны обнаружили в Барановичах

Военный артефакт на территории предприятия в Барановичах - боеприпас обнаружили в ходе земельных работ по благоустройству местности. Об опасной находке сразу сообщили правоохранителям. На место выехала следственно-оперативная группа - саперы изучили артефакт, это артиллерийский снаряд калибра 88 мм времен Великой Отечественной войны.