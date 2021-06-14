ЧПЗона X

Аттестаты выпускникам 11-го класса вручили в воспитательной колонии № 2 Могилевской области

В учреждении прошел день открытых дверей, посвященный праздничному мероприятию. Свидетельство об общем среднем образовании получили 27 осужденных, которые в этом году окончили школу.

На мероприятие были приглашены родители выпускников. Для них провели экскурсию по территории колонии, показали условия проживания воспитанников.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все