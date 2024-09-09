Аварии с участием байкеров и дети, пострадавшие из-за невнимательности водителей - обзор ДТП на дорогах Беларуси

Минск

В белорусской столице на улице Селицкого столкнулись мотоцикл и автобус. По предварительной информации, рано утром 9 сентября байкер на Honda не разминулся с автобусом МАЗ. Мотоциклист с травмами доставлен в больницу для обследования.

Житковичский район

Еще одна авария с участием байкера произошла в Житковичском районе. На трассе Р-23 водитель автомобиля Dodg не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел ехавшего по встречке мотоциклиста на Suzuki. В результате столкновения байкер доставлен в больницу, где после оказания помощи был отпущен домой.

Гомель

Опрометчивый выезд на встречную полосу закончился аварией в Гомеле. 72-летний водитель Hyundai врезался в SEAT и Volkswagen, которые ехали по встречной полосе. От удара последний автомобиль отбросило на Dongfeng. В результате происшествия пострадал ехавший в легковом авто Volkswagen 6-месячный ребенок. Сообщается, что малыша перевозили без детского удерживающего устройства - на руках у бабушки. С травмами ребенка госпитализировали.

Солигорск

Еще один ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Солигорске. На пересечении ул. Заслонова и Горького водитель Renault поворачивал налево и не заметил 8-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал дорогу на зеленый, но это не спасло его от столкновения. Почему 73-летний мужчина не заметил юного участника дорожного движения, будут разбираться инспекторы ГАИ.

Калинковичский район