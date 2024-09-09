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Аварии с участием байкеров и дети, пострадавшие из-за невнимательности водителей - обзор ДТП на дорогах Беларуси
Минск
В белорусской столице на улице Селицкого столкнулись мотоцикл и автобус. По предварительной информации, рано утром 9 сентября байкер на Honda не разминулся с автобусом МАЗ. Мотоциклист с травмами доставлен в больницу для обследования.
Житковичский район
Еще одна авария с участием байкера произошла в Житковичском районе. На трассе Р-23 водитель автомобиля Dodg не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел ехавшего по встречке мотоциклиста на Suzuki. В результате столкновения байкер доставлен в больницу, где после оказания помощи был отпущен домой.
Гомель
Опрометчивый выезд на встречную полосу закончился аварией в Гомеле. 72-летний водитель Hyundai врезался в SEAT и Volkswagen, которые ехали по встречной полосе. От удара последний автомобиль отбросило на Dongfeng. В результате происшествия пострадал ехавший в легковом авто Volkswagen 6-месячный ребенок. Сообщается, что малыша перевозили без детского удерживающего устройства - на руках у бабушки. С травмами ребенка госпитализировали.
Солигорск
Еще один ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Солигорске. На пересечении ул. Заслонова и Горького водитель Renault поворачивал налево и не заметил 8-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал дорогу на зеленый, но это не спасло его от столкновения. Почему 73-летний мужчина не заметил юного участника дорожного движения, будут разбираться инспекторы ГАИ.
Калинковичский район
В Калинковичском районе столкнулись GeelyEmgrand и трактор МТЗ. Обе машины ехали в попутном направлении. По всей видимости, водитель легковушки не заметил, как сельхозтехника стала поворачивать налево, и не успел затормозить. Как итог - столкновение и госпитализация 44-летнего пассажира авто.
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