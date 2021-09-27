Авария на МКАД: 4 человека погибли

4 человека погибли в ДТП на МКАД. В районе 19 километра внутреннего кольца произошло попутное столкновение нескольких легковых автомобилей и автопоезда. Одна из машин загорелась. На место аварии выехали бригада медиков, пожарные расчеты, следователи, эксперты и ГАИ. На время оформления дорожного происшествия был перекрыт участок МКАД от Партизанского проспекта до улицы Кижеватова. Обстоятельства ДТП устанавливаются.