Авария на Могилевском шоссе по направлению на выезд из города

Массовое столкновение в столице печально закончилось для двух человек - с различными травмами они в больнице. Авария произошла сегодня около 9 часов утра на Могилевском шоссе по направлению на выезд из города. В третьей полосе Mercedes остановился, чтобы пропустить пешеходов. 45-летний водитель ехавшего сзади Ford не успел затормозить – от удара немецкий автомобиль отбросило на впереди стоящий Opel. А уже затем Ford протаранил Audi. Как говорят в ГАИ, также из-за несоблюдения безопасной дистанции. В итоге 2 человека (пассажиры Mercedes и Ford) пострадали. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняют специалисты ГАИ.