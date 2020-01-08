Авария на трассе М10, есть пострадавший

Как сообщает ГАИ, в Речицком районе опрокинулся грузо-пассажирский Mercedes Sprinter. В нем находились водитель и трое пассажиров. Возможно, микроавтобус стал жертвой так называемого учителя, перед которым не перестроился из крайней левой полосы. Сообщается, что Mercedes с прицепом двигался из Хойников в Гомель, когда на 87-м километре его водитель решил перестроиться в левый крайний ряд. Вскоре сзади появился неизвестный автомобиль темного цвета. Шофер этой машины показал габаритами микроавтобусу, но тот дорогу не уступил и в правую полосу не перестроился. Тогда эта легковушка совершила опережение по соседней полосе, выехала на крайнюю левую и затормозила, создав аварийную обстановку. Мужчина за рулем микроавтобуса был вынужден также нажать на педаль тормоза, в итоге авто ушло в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок. В результате ДТП пострадал один из пассажиров, сейчас он в речицкой больнице.