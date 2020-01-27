Авария на закруглении дороги произошла в пригороде Кобрина

Авария на закруглении дороги произошла и в пригороде Кобрина на трассе Р-127. По предварительной информации, 57-летняя женщина за рулем “Фиат-Пунто”, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль оказался в кювете, машина врезался в дерево. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Причины аварии устанавливают инспекторы ГАИ.