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Авария с участием ЗИЛа произошла в Климовичском районе

Авария с участием грузового автомобиля произошла в Климовичском районе. Шоферу ЗИЛа в этот день не повезло дважды. Сперва его грузовик сломался. Когда же за ним приехал товарищ на МАЗе и пытался отбуксировать в бокс, сцепочный трос порвался. В итоге водитель ЗИЛа не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель с травмами был госпитализирован в больницу.

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