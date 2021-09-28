Авария с участием ЗИЛа произошла в Климовичском районе

Авария с участием грузового автомобиля произошла в Климовичском районе. Шоферу ЗИЛа в этот день не повезло дважды. Сперва его грузовик сломался. Когда же за ним приехал товарищ на МАЗе и пытался отбуксировать в бокс, сцепочный трос порвался. В итоге водитель ЗИЛа не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель с травмами был госпитализирован в больницу.