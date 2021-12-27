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Авария в Барановичском районе - погиб водитель

Авария в Барановичском районе. При столкновении грузового и легкового автомобилей погиб водитель последнего. По сообщению ГАИ, водитель КАМАЗа не выбрал безопасную скорость и сбил стоящий в полосе движения "мицубиси". 56-летний житель Минской области скончался на месте происшествия.

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