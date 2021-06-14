Авария в Бресте - машина перевернулась на крышу

ДТП случилось накануне рано утром. За рулем автомобиля такси был 19-летний парень. По данным ГАИ, водитель неправильно выбрал скорость, не учел состояние дороги (асфальт был мокрый) - в итоге он потерял контроль, и авто съехало с пути. Машина врезалась в дерево и опрокинулась на крышу. Сам водитель не пострадал, а вот авто потребуется теперь ремонт.