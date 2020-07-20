Авария в Любани: чтобы достать пассажира из авто понадобилась помощь спасателей

Как сообщает сайт 112, накануне им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улицы Калинина и Полевого переулка в Любани.



Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что столкнулись Skoda Favorit и микроавтобус Ford Transit. Возможно, уходя от столкновения, Skoda отбросило на жилой дом. Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли из легкового автомобиля пассажирку, женщине 82 года. Пострадавшая бригадой медиков была госпитализирована в больницу. Сам автомобиль спасатели покрыли пеной, чтобы он не загорелся.



