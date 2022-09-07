Авария в Минске парализовала трафик, погиб водитель грузового Renault, Toyota выехала в кювет

Авария в Минске на Партизанском проспекте утром парализовала трафик. Перестраиваясь в соседнюю полосу, грузовой МАЗ задел попутный автомобиль Iveco. От удара микроавтобус отбросило влево, где он зацепил уже легковой Mercedes. В итоге Iveco выехал за пределы проезжей части, машина легла на бок уже на встречке, а Mercedes отбросило в сторонуМАЗа. К счастью, в ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Миорский р-н

В Миорском районе в ДТП пострадал водитель Renault, мужчина в больнице. Сегодня около 4 часов утра на 47-м километре автодороги Р14 Полоцк - Миоры - Браслав 32-летний шофер за рулем иномаркина закруглении дороги в зоне действия дорожного знака "Опасный поворот" не справился с управлением. В итоге Renault опрокинулся.

Чашникский р-н

Авария в Чашникском районе. Там после столкновения с грузовиком МАН погиб водитель грузового Renault. Сообщается, что ДТП также произошло на закруглении. 69-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Renault с полуприцепом, при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другим большегрузом.

Гомельский р-н

На территории Гомельского района 71-летний водительToyota Urban Cruiserиз-за несоблюдения безопасной дистанции зацепил автобус МАЗ, который двигался впереди в попутном направлении. В результате столкновения Toyotaвыехала за пределы проезжей части в кювет, где машину остановило дерево. По итогу пострадали два человека: водитель японского компактвэна (он в реанимационном отделении больницы) и 65-летняя женщина - пассажир автобуса. Ее также доставили в больницу, но после отпустили домой.

Гомель