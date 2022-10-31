Авария в Вилейке - двое подростков попали под колеса машины

Смертельная авария в Вилейке. Под колеса машины попали двое подростков. 16-летняя девочка погибла на месте, 17-летний юноша госпитализирован в реанимацию. Инцидент произошел на улице 17 Сентября в ночь с субботы на воскресенье. По предварительной информации, дети перебегали дорогу прямо перед автомобилем недалеко от пешеходного перехода. Фликеров у них не было. Все обстоятельства инцидента выясняются. Также известно, что за рулем машины ехал22-летний житель Вилейского района.