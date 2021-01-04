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Авиаторы МЧС за 1,5 часа транспортировали пациента из Бреста в столицу
Cпецборт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, приземлился на аэродроме Липки. Там тяжелый пациент был передан специалистам скорой медицинской помощи. Подобные операции для авиаторов МЧС - не редкость. Медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность двух пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать весь спектр необходимой помощи. Сегодня этот метод транспортировки самый быстрый и эффективный. Благодаря ему спасена уже не одна жизнь.
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