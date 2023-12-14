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Автобус протаранил металлический забор, мальчик с мамой переходил дорогу и попал под колеса микроавтобуса, столкнулись три автомобиля - обзор дорожных происшествий
Минск
В Минске столкнулись три автомобиля. Один человек пострадал. При повороте налево с улицы Старовиленской на Хоружей, водитель Honda не пропустил встречный BMW . От удара последний отбросило в стоящий Hyundai. Пострадал предполагаемый виновник аварии.
Шклов
В Шклове мальчик с мамой переходил дорогу и попал под колеса микроавтобуса. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Fiat посигналил, но не успел затормозить и сбил 6-летнего ребенка. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Его мама не пострадала.
Гомель
В Cети в интернете распространилось видео, как автобус в Гомеле протаранил металлический забор, а после перегородил дорогу. Как потом стало известно, 53-летний водитель на закруглении дороги неправильно выбрал скорость, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Никто не пострадал. Шофер получит штраф.
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