Автобус протаранил металлический забор, мальчик с мамой переходил дорогу и попал под колеса микроавтобуса, столкнулись три автомобиля - обзор дорожных происшествий

Минск

В Минске столкнулись три автомобиля. Один человек пострадал. При повороте налево с улицы Старовиленской на Хоружей, водитель Honda не пропустил встречный BMW . От удара последний отбросило в стоящий Hyundai. Пострадал предполагаемый виновник аварии.

Шклов

В Шклове мальчик с мамой переходил дорогу и попал под колеса микроавтобуса. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Fiat посигналил, но не успел затормозить и сбил 6-летнего ребенка. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Его мама не пострадала.

Гомель