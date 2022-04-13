Автодайджест дорожных новостей за 13 апреля

Владимир Королев собрал самую актуальную информацию.

Лида

Травмы головы, ушиб челюсти и другие телесные повреждения получила 14-летняя девочка в Лиде, когда на нее наехал Volkswagen. Автомобиль был с прицепом - в сцепке с растворонасосом. При подъезде к пешеходному переходу водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и стояла пострадавшая. Она была госпитализирована.

Минск

6 пассажиров пострадали в результате аварии на столичной улице Скрипникова, где накануне вечером столкнулись два троллейбуса и две легковые. Водитель МАЗа отвлеклась во время движения и столкнулась с еще одним МАЗом, а тот от удара повредил Hyundai, который задел BMW. Среди пострадавших два ребенка. Все шестеро были доставлены в больницу для обследования.

Барановичи

Схожая авария случилась в Барановичах. На дороге Кобрин - Столбцы не разминулись на перекрестке два авто. Выезжая с второстепенной дороги, водитель Peugeot не предоставил преимущество Nissan. В результате ДТП пострадавших нет.

Узда