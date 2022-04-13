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Автодайджест дорожных новостей за 13 апреля
Владимир Королев собрал самую актуальную информацию.
Лида
Травмы головы, ушиб челюсти и другие телесные повреждения получила 14-летняя девочка в Лиде, когда на нее наехал Volkswagen. Автомобиль был с прицепом - в сцепке с растворонасосом. При подъезде к пешеходному переходу водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, где и стояла пострадавшая. Она была госпитализирована.
Минск
6 пассажиров пострадали в результате аварии на столичной улице Скрипникова, где накануне вечером столкнулись два троллейбуса и две легковые. Водитель МАЗа отвлеклась во время движения и столкнулась с еще одним МАЗом, а тот от удара повредил Hyundai, который задел BMW. Среди пострадавших два ребенка. Все шестеро были доставлены в больницу для обследования.
Барановичи
Схожая авария случилась в Барановичах. На дороге Кобрин - Столбцы не разминулись на перекрестке два авто. Выезжая с второстепенной дороги, водитель Peugeot не предоставил преимущество Nissan. В результате ДТП пострадавших нет.
Узда
На перекрестке не пропустил Tesla - это предварительная причина аварии в Узде, где электрокар протаранил автомобиль Renault, водитель которого не убедился в безопасном проезде. С травмой головы 80-летний шофер Renault был доставлен в больницу.
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