Скорость может обеспечивать безопасность вождения, а может стать причиной ДТП. При оптимальной шоферу комфортно. При увеличении скорости организм начинает работать с напряжением. Если водитель создает такой скоростной режим, который оказывается выше его профессиональных и психофизиологических возможностей, он не справляется с управлением автомобилем и это становится причиной ДТП. Изучив эти факторы, аварийность, дорожная милиция и определяет участки, где будут работать мобильные датчики скорости.

Например, в Минске, в феврале датчики будут работать на двух участках проспектаНезависимости, улицах Орловской, Маяковского, МКАД и Партизанском проспекте в двух местах. Будьте внимательными.

Статистику за выходные собрал Владимир Королев.

Как в GTA

3,4 промилле алкоголя показало медосвидительствование у бесправника за рулем "тойоты". В милицию позвонили очевидцы, рассказав о подозрительном водителе на МКАДе в районе улицы Кижеватова. Шофер не реагировал на требования экипажа ГАИ. В результате преследования автомобиль был остановлен недалеко от Долгиновского тракта. Вскоре оказалось, что мужчина был лишен права, в отношении задержанного составлен ряд протоколов - за пьяную езду без прав, а также неповиновение и невыполнение законных требований инспектора ГАИ.

Досталось всем

Не попал в ДТП, но получил штраф за создание аварийной обстановки. В Гродно водитель "фиата", поворачивая налево, стал виновников аварии на улице Врублевского. Чтобы избежать столкновения, шофер "мицубиси", завидев поворачивающий "фиат" перед собой, изменил траекторию движения, выехал на встречную и столкнулся с "инфинити". Проверка показала, что водитель "фиата" создал аварийную обстановку. Кстати, водитель "инфинити" также был оштрафован - за летние шины и езду без страховки.

Задержан водитель

Инспекторы ГАИ задержали водителя «рено», который сбил пешехода на улице Калиновского и скрылся с места происшествия. Инцидент случился на прошлой неделе. В распоряжении дорожной милиции попал момент проезда на красный и сам наезд на 17-летнюю девушку.

Под колесами авто

Сразу несколько наездов произошло в Минске. На улице Уманской 12-летняя школьница оказалась в больнице, после того как попыталась перебежать переход на красный свет. Девочка попала под колеса КИА.

На улице Клумова водитель за рулем «тойоты» не заметил девушку на переходе. С травмами 25-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

А в Лошице мужчина, перебегая дорогу, угодил под колеса «рено». С признаками алкогольного опьянения он был госпитализирован.

Не уступил дорогу