Маршрут построен

Сразу несколько аварий в Гродно. ДТП на улице Поповича собрало колонну троллейбусов, которые не смогли объехать места столкновения фургона “Ивеко” и автомобиля такси. Еще одна авария с участием перевозчика случилась на пересечении Врублевского - Курчатова. В обоих случаев столкновения вызвали затруднение на дорогах.

Авария 360

Авария с разных сторон. В интернете появилось видео заноса фургона глазами водителя. ДТП случилось накануне на трассе М1 в Смолевичском районе. Водитель, попав в занос, выполнил почти полный разворот и остановился на разделительной полосе, образовав фонтан снега.

Не учел погодные условия

Еще одна авария на трассе М1 закончилась госпитализацией для 39-летнего водителя. ДТП случилось в Барановичском районе. Микроавтобус “Мерседес” врезался в дорожное ограждение. Предварительно установлено, что водитель не учел погодные условия, выбрал небезопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и попал в ДТП.

Дрифт у ГАИ

Пьяный дрифт на стоянке возле здания ГАИ Минской области обернулся лишением прав и протоколом за вождение в состоянии опьянения. Вечером 30-летний минчанин, увидев просторную площадку, решил попрактиковаться в дрифте, но был задержан. Освидетельствование показало 0,9 промилле алкоголя. Задержанный пояснил, что поругался с девушкой и решил развеяться, прокатившись с другом на БМВ.

Веселые приключения

Угнал на ферме трактор, чтобы съездить за добавкой, но перевернулся по дороге. В Полоцком районе сотрудники хозяйства заявили в милицию о пропаже сельхозмашины, которая еще вечером находилась на стоянке. По странному стечению обстоятельств вместе с техникой исчез и сторож. Вскоре трактор был обнаружен в кювете у соседской деревни. А спустя несколько дней участковый в одном из частных домов нашел и сторожа, который все это время прятался.

Выходя из магазина