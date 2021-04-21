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Автодайджест
Уснул за рулем
Ночью в Минске водитель такси уснул за рулем и угодил в аварию. ДТП произошло на проспекте Независимости. По информации ГАИ, 21-летний шофер Кіа, не справившись с управлением, наехал на островок безопасности. От удара автомобиль отбросило на светофор, затем на дорожные знаки. Сам водитель пояснил, что уснул во время езды. В момент ДТП в салоне автомобиля находилась пассажирка. Впрочем, медицинская помощь ей не понадобилась.
Подвез приятелей
Автомеханик решил покататься на авто клиента, попал в аварию и сообщил об угоне. Сообщение в милицию поступило 17 апреля. Было установлено, что владелец легковушки Fiat отдал ее в ремонт. Соседский парень согласился помочь и посоветовал своего знакомого. 22-летний бобруйчанин после работ готов был уже вернуть авто владельцу, но накануне вечером к нему в гараж наведалась компания приятелей. После они попросили подвезти их, а механик согласился. Когда он возвращался обратно, то не справился с управлением и врезался в бетонную лавочку. Испугавшись, что разбил чужую машину, бросил ее, а сам отправился домой. Не придумав ничего лучше, он обратился в милицию с заявлением об угоне. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
Перепутала педали
В Гродно водитель врезалась в автомойку самообслуживания, помыла машину и уехала. Казус произошел 18 апреля, когда на станции не было никого из персонала. Сообщается, что девушка на Peugeot стояла в очереди, а когда ей нужно было заезжать в бокс, врезалась в стенку мойки. При этом автоледи как ни в чем не бывало помыла машину и ретировалась. Уже позже сотрудники заметили повреждения и, посмотрев записи с камеры наблюдения, обратились в милицию. Личность водителя установили. Проводится разбирательство.
Съездили за добавкой
Двое приятелей решили съездить в соседнюю деревню за алкоголем. За руль сел нетрезвый бесправник, как итог - ДТП. Инцидент произошел накануне вблизи деревни Чехи Островецкого района. По информации ГАИ, 45-летний водитель за рулем Audi на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии сам водитель, а также 57-летний пассажир госпитализированы. Предварительно установлено, что сидевший рядом мужчина - хозяин машины.
Блокировал движение
Водитель Renault попал в аварию в Бресте и парализовал движение троллейбусов. ДТП произошло сегодня утром на проспекте Республики. По предварительной информации, 64-летний шофер не справился с управлением и въехал в осветительную мачту. Движение общественного транспорта приостановили - несколько часов на месте шли ремонтные работы.
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