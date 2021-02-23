Один человек погиб, двое госпитализированы. Смертельная авария в Лиозненском районе на 118-м км трассы Санкт-Петербург - Гомель - граница Украины. Столкнулись сразу три автомобиля. По данным ГАИ, 34-летний водитель Toyota не справился с управлением и по касательной столкнулся с автомобилем БМВ, а после этого врезался в форд. Шофер Toyota погиб на месте происшествия. 31-летний пассажир этого же авто и 23-летняя девушка, которая была в машине Ford, доставлены в больницу.

Помощь спасателей понадобилась накануне пострадавшему в аварии в Борисовском районе. Столкнулись две фуры - на 432-м километре трассы М1 вблизи деревни Дубовый Лог. Водитель одного из грузовиков оказался заблокированным в кабине. Один из тягачей оказался в кювете, но водитель в помощи не нуждался. Кабина второго грузовика была сильно деформирована. Заблокированной оказалась нога мужчины, который им управлял. Чтобы максимально аккуратно провести работы по деблокированию, пострадавшего бойцам МЧС приходилось почти держать на весу. После того, как человека деблокировали, его передали врачам.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии в столице. Автомобиль Saab, двигаясь по улице Мирошниченко, сбил двух пешеходов. Дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал мужчина с 4-летней дочерью. В результате ДТП пешеходы получили травмы, пострадавших доставили в больницу. На месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.