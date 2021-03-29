Собаки на дороге

Врезался в припаркованную фуру - это последствия утренней аварии в Волковыске. Водитель Ford пояснил, что внезапно на дорогу выскочили собаки. Уходя от наезда, минивэн протаранил большегруз, который остановился по техническим причинам. 46-летний мужчина был один в машине, его из покореженного авто доставали спасатели - ДТП произошло недалеко от пожарной части. Дежурившие бойцы МЧС услышали удар и выбежали на помощь. Пострадавший был госпитализирован.

Не успел

Перебегал на красный, угодил под колеса - авария на столичной улице Ваупшасова попала в объектив регистратора. Инцидент случился ранним утром. Водитель каршерингового авто, по всей видимости, лишь в последний момент заметил человека на дороге. В результате аварии 61-летний мужчина получил травмы.

На задней передаче

в Минске на Долгиновском тракте водитель Renault сбил пешехода. 67-летняя женщина переходила дорогу, когда водитель, высадив пассажира, начал движение назад. Пострадавшая была доставлена в больницу.

А вот в Гомеле при движении задним ходом пострадала женщина-водитель. Дама наехала на бетонную опору пешеходного моста над железной дорогой. Шофер вышла, осмотрела повреждения и, перепутав педали, снова врезалась в то же место. В результате ДТП она оказалась зажатой между водительской дверью и корпусом авто. После осмотра медиков пострадавшая оказалось в травматологии городской больницы.

Ночь приключений

А это кадры погони в Могилеве. Около часа ночи в милицию позвонили очевидцы, рассказав о пьяном водителе "жигулей". Инспекторы выследили машину, подали сигнал об остановке, но шофер лишь увеличил скорость. В какой-то момент во время преследования водитель попытался выскочить на ходу, повредив при этом патрульный автомобиль. Нарушитель был задержан. Медосвидетельствование показало свыше 1,5 промилле алкоголя. В отношении 24-летнего жителя Могилева составлен ряд протоколов - за нетрезвую езду, преследование, создание аварийной обстановки и ряд других нарушений.

Стечение обстоятельств

Реанимацией закончилась поездка для водителя Opel в Воложинском районе. ДТП случилось на Гродненской трассе. Предположительно водитель отвлекся от управления, в результате чего автомобиль съехал на обочину и протаранил отбойник.

Пожар на улице Космонавтов

Предположительно короткое замыкание стало причиной возгорания автомобиля на столичной улице Космонавтов. Пожар случился в моторном отсеке Fiat, огонь повредил также лобовое стекло и пластиковые элементы кузова.

Поворот на красный