Автодайджест

В Минске под колеса такси попал человек, когда перебегал дорогу Мужчина погиб на месте. В ГАИ констатируют, что в последнее время выросло количество ДТП с пешеходами. Только в столице в этом году полтора десятка летальных эпизодов.

Почему даже на зебре стоит себя вести предельно внимательно. О ситуации на дорогах страны Владимир Королев (видео).



Трагедия в Дубровенском районе. Там велосипедиста сбил поезд, инцидент случился накануне вечером на станции Осиновка. 49-летний мужчина переходил с велосипедом ж/д пути. Уже у края перехода сельчанин, не удержавшись, упал. А пытаясь встать и поднять велосипед, неоднократно оказывался на путях. Исходя из кадров видеонаблюдения, это продолжалось полторы минуты. Следователи сообщают, что машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение, подавал звуковой сигнал. Однако избежать наезда не удалось. Мужчина был смертельно травмирован. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следователи проводят проверку.

Смертельная авария в Минске, накануне ночью под колеса такси попал пешеход. ДТП случилось на проспекте Победителей. Сообщается, что 26-летний парень переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он погиб на месте.

И еще одно ДТП в столице. На проспекте Дзержинского, по данным ГАИ, водитель за рулем Volkswagen почувствовал себя плохо, автомобиль наехал на бетонное ограждение моста, в итоге машина завалилась на бок. В результате аварии женщина-пассажир была доставлена в больницу.

Дорожная милиция выясняет обстоятельства ДТП в Минском районе, где пострадали трое 8-летних школьников - на пешеходном переходе их сбил Mercedes. Инцидент случился вблизи Ждановичей. Ребята переходили дорогу в сопровождении тренера. Почему 49-летняя женщина-водитель не заметила пешеходов, сейчас устанавливают инспекторы ГАИ. Пострадавшие были доставлены в больницу.

13-летняя девочка пострадала в результате наезда в Мозыре. Инцидент случился накануне вечером на улице Социалистической. Сообщается, что школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда на нее наехал Mercedes, за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате удара девочка получила травмы и была доставлена в реанимацию городской больницы.