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Автодайджест 20 декабря
20.12.2021
18:58
Президент
Все
Новогодний бал проходит во Дворце Независимости
9 часов назад
Лукашенко: Хочешь подняться еще выше - не ломай выстроенную до тебя поколениями опору
11 часов назад
Александр Лукашенко во время новогоднего бала заявил, что Беларусь - страна возможностей
11 часов назад
Президент Беларуси поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
21 час назад
Политика
Все
Выборы Президента Беларуси - 2025: наблюдатели от каких стран уже зарегистрированы
23.12.2024
15:43
Узнали, когда проведут предвыборные выступления кандидаты в Президенты Беларуси по ТВ и радио
23.12.2024
13:55
Где и когда будут транслировать предвыборные выступления кандидатов в Президенты Беларуси
23.12.2024
13:00
88 тыс. граждан станут впервые голосующими на выборах Президента Беларуси
23.12.2024
12:52
ЦИК: Белорусы, проживающие за границей, смогут участвовать в выборах Президента
23.12.2024
12:45
Общество
Все
Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Слуцком районе
8 часов назад
Улуковская школа-интернат получила подарки от Белтелерадиокомпании
9 часов назад
Детская железная дорога приглашает в сказочное путешествие
9 часов назад
Благотворительное новогоднее представление в Белгосцирке
10 часов назад
Экономика
Все
В Беларуси будут вручать премии правительства за особые достижения в различных сферах экономики
12 часов назад
Делегация из России посетила Минский тракторный завод
23.12.2024
17:31
Беленченко: ОАЭ демонстрируют высокий интерес к сфере Hi-Tech, которая развивается в Беларуси
23.12.2024
10:28
Жалдыбин: Белорусские компании активно приходят на рынок ОАЭ
21.12.2024
22:01
Генеральный консул Беларуси в Дубае рассказал о местных тонкостях ведения бизнеса
20.12.2024
22:10
В мире
Все
В Украине русский и белорусский языки уберут из перечня, к которому применяется режим защиты
7 часов назад
Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива
8 часов назад
American Airlines отменила все рейсы перед Рождеством
8 часов назад
Мэр Тбилиси рассказал о давлении Запада на Грузию
8 часов назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
ЧП на световом шоу - в США столкнулись дроны и упали на землю, задев ребенка
17 часов назад
В Турции на заводе после взрыва погибли минимум 12 человек
18 часов назад
Белорусские пограничники пресекли три попытки нарушения границы в аэропорту
20 часов назад
Волк напал на людей в Брагинском районе
23.12.2024
08:58
Кругозор
Все
10 модных советов, в чем встречать Новый год 2025
14 часов назад
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря: Овны будут релаксировать, а Близнецы - увеличивать доход
23.12.2024
08:00
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
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