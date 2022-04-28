Автодайджест о происшествия на дорогах

Материал подготовил Владимир Королев

В Солигорске сотрудники ГАИ остановили местную жительницу. Оказалось, что автомобилистка пьяна. В райцентре днем инспекторы обратили внимание на автомобиль "мерседес". Девушка-водитель была не пристегнута. В салоне находились двое детей - 4 и 6 лет. Один из них ехал без детского кресла. Во время разбирательства выяснилось, что 34-летняя водитель лишена права управления за езду в нетрезвом виде менее года назад. Авто принадлежит ее отцу и не прошло техосмотр. Более того, у инспекторов возникли подозрения, что женщина пьяна. Уже на освидетельствовании догадки подтвердились: почти 4 промилле алкоголя. С учетом повторности нарушения возбуждено уголовное дело. Автомобиль подлежит конфискации.

Могилев

Еще одного нетрезвого водителя остановили в Могилеве. Выяснилось, что 23-летний парень стал праздновать слишком рано. А остановили его во дворе жилого дома после звонка неравнодушного очевидца. Мужчина сообщил, что возле одного из магазинов увидел нетрезвого шофера. Когда водителя задержали сотрудники ГАИ, тот сразу признался, что стал выпивать с утра, но когда спиртное закончилось, пришлось ехать в магазин за новой бутылкой. Мужчине придется заплатить штраф почти 6 с половиной рублей, а также 5 лет он не сможет сесть за руль.

Минск

Пытаясь уйти от преследования, мотоциклист протаранил служебный автомобиль ГАИ. Инцидент произошел в Минске. Так, во время дежурства на улице Харьковской внимание инспекторов привлек мотоцикл "хонда" без регистрационных знаков. На улице Гусовского инспекторы попытались остановить мотоциклиста. Но тот требование инспекторов проигнорировал, и началось преследование. На ближайшем перекрестке лихача удалось заблокировать служебными авто. Тот протаранил машину ГАИ и упал на проезжую часть. Мотоциклист не пострадал. Установлено, что у 24-летнего парня нет водительских прав. В отношении нарушителя составлено свыше десяти протоколов.

Мозырь