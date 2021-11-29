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Автодайджест - обзор дорожных новостей за 29 ноября
Материал Александра Смирнова.
Под колесами "Лады" оказался 11-летний ребенок оказался - почему водитель не заметил маленького пешехода, выясняет ГАИ. Сообщается, что инцидент произошел в 8:00 на улице Лынькова. Ребенок переходил дорогу по зебре.
Проводится проверка. В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. Уважаемые водители, при управлении транспортными средствами необходимо учитывать погодные условия, а при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными.
Красный сигнал к действию
Нарушил первое правило пешехода и оказался в больнице. Накануне вечером в столице на улице Центральной 24-летний молодой человек перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Ничем хорошим это не закончилось - он оказался под колесами "ситроена". В результате происшествия пешеход был доставлен в госпиталь. По факту ДТП проводится проверка.
Пропусти пешехода!
ДТП в Жлобине. Вечером 73-летний мужчина за рулем "Фольксваген - Гольф" сбил женщину-пешехода. Примечательно, что пострадавшая с водителем одного возраста. Известно, что пенсионерка переходила проезжую часть по зебре. С травмами пострадавшую увезли в реанимацию.
Красный сигнал к действию
Плохая погода могла стать одной из причин на МКАД. Накануне вечером водитель "фольксвагена" потерял на ходу управление и буквально протаранил разделительное ограждение.
В 20:00 водитель автомобиля "фольксваген" двигался по второй полосе внешнего кольца МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Илимской. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло, и он протаранил разделительное ограждение. От удара иномарку раскрутило, после этого она врезалась в осветительную мачту.
В аварии пострадала пассажир легковушки. Она с травмами доставлена в больницу скорой помощи. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что при ухудшении погодных условий необходимо быть особенно осторожным на дороге.
Обгон - опасный маневр
Обгон мог стать причиной аварии в Мостовском районе, где пострадали три человека, двух водителей и пассажира из покореженных машин доставали бойцы МЧС. Сообщается, что ДТП произошло утром 27 ноября. Водитель за рулем "рено" выехал на полосу встречного движения для обгона попутного лесовоза МАЗ, не убедился в безопасности маневра, в итоге столкнулся со встречным "пежо". От удара одну из машин вынесло за пределы дороги. Пострадавших с места ДТП увезли в больницу.
Лобовое столкновение
Крупная авария в Светлогорском районе. Как сообщает ГАИ, 26-летняя девушка на "Нисан - Тиида" во время обгона столкнулась со встречным "Фольксваген - Поло" под управлением 52-летнего водителя. Вероятно, она перед началом опасного маневра не убедилась в его безопасности. В результате ДТП травмы получила 50-летняя женщина-пассажир "фольксвагена". Она госпитализирована в травматологическое отделение больницы.
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