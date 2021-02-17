3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Автодайджест происшествий на дороге
В Лельчицком районе водитель наехал на лежащего пешехода. Авария случилась накануне вечером на дороге Буйновичи - Синицкое поле. 55-летняя автоледи наехала на 49-летнего пешехода. Предварительно, последний был пьян. Он лежал на проезжей части, фликеров у пострадавшего не было. Пешеход получил травмы, его доставили в больницу.
Проскочил на красный и оказался в поле зрения милиции. В Бобруйске правоохранители остановили автомобилиста, который проехал на запрещающий сигнал светофора. По словам водителя, не остановился он потому, что скользко. В ходе разговора с шофером стало понятно, что мужчина может быть нетрезв. И проверка это подтвердила. В итоге водителю вероятно придется заплатить штраф, плюс он может лишится прав на 3 года.
Алкоголь, мотоцикл и мороз. Казалось бы, какая взаимосвязь? Но житель Пуховичского района связал все воедино. Выпивший он катался по поселку на мотоцикле "Иж", кроме того шлема у экстремала также не было. Гонщика заметили правоохранители. Как выяснилось, это 41-летний местный житель. Освидетельствование показало почти 2 промилле алкоголя. Помимо того, и прав у мужчины не было, он никогда не получал водительское удостоверение. Мотоцикл "Иж" эксплуатировался без страховки и технического осмотра. В отношении фигуранта составили 4 админитсративных протокола.
В Копыльском районе пьяная автоледи стала причиной проверки на предприятии, где она работает. На 9 км автодороги Русаки - Копыль дорожная милиция остановила машину "Ниссан Примера". За рулем 35-летняя дама. Женщина была выпившая - более 1 промилле алкоголя. Ее привлекли к административной ответственности.
Отопительный котел разорвался в частном доме в Рогачевском районе. ЧП произошло накануне. Около 10 вечера спасателям из больницы поступило сообщение о женщине, которая получила травму в результате взрыва. Выяснилось, что в трубопроводе замерзла вода, из-за чего нарушилась ее циркуляция и в системе поднялось давление. В результате происшествия поврежден корпус котла и выбито окно на веранде дома. Все обстоятельства происшествия устанавливается.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Полиция Чехии протестует против низких зарплат
Политолог: Президентские выборы в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами 2025 года
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов