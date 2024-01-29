Автокран снес остановку, легковушка съехала в кювет и опрокинулась, электричка чуть не угнала с перона трактор - обзор дорожных происшествий

Витебск

В Витебске автокран без водителя скатился с горки и снес остановку. ЧП произошло в центре города у Ратуши. Кадры ДТП попали на видео регистратора. Видно, что за несколько секунд до столкновения от остановки отъехал троллейбус с пассажирами. В аварии пострадавших нет. Шофер стройтехники уверяет, что перед тем, как вылез из кабины, он затянул ручник. Так ли это, покажет проверка ГАИ.

Копыльский р-н

Не учел погодные условия и состояние проезжей части. В Копыльском районе водитель "опеля" не справился с управлением, машина пересекла встречную и скатилась в кювет, гдеопрокинулась. Водитель с места аварии скрылся, его установили в ходе розыскных мероприятий. В ДТП пострадала 44-летняя пассажир, женщину доставили в больницу.

Россия

В Уфе блогеры решили снять эффектное видео, как они дрифтуют на заснеженных улицах города. Во время записи ролика одна из БМВвошла в неуправляемый занос и врезалась в строительное ограждение реконструируемого здания. Навернякатакой трюк получился спонтанно, но это сделало видео еще эффектнее.