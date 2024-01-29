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Автокран снес остановку, легковушка съехала в кювет и опрокинулась, электричка чуть не угнала с перона трактор - обзор дорожных происшествий
Витебск
В Витебске автокран без водителя скатился с горки и снес остановку. ЧП произошло в центре города у Ратуши. Кадры ДТП попали на видео регистратора. Видно, что за несколько секунд до столкновения от остановки отъехал троллейбус с пассажирами. В аварии пострадавших нет. Шофер стройтехники уверяет, что перед тем, как вылез из кабины, он затянул ручник. Так ли это, покажет проверка ГАИ.
Копыльский р-н
Не учел погодные условия и состояние проезжей части. В Копыльском районе водитель "опеля" не справился с управлением, машина пересекла встречную и скатилась в кювет, гдеопрокинулась. Водитель с места аварии скрылся, его установили в ходе розыскных мероприятий. В ДТП пострадала 44-летняя пассажир, женщину доставили в больницу.
Россия
В Уфе блогеры решили снять эффектное видео, как они дрифтуют на заснеженных улицах города. Во время записи ролика одна из БМВвошла в неуправляемый занос и врезалась в строительное ограждение реконструируемого здания. Навернякатакой трюк получился спонтанно, но это сделало видео еще эффектнее.
И еще одно нестандартное ДТП из России. В Москве трактор, который чистил платформу от снега, зацепил ковшом уходящий состав. В результате машина чуть не уехала прочь на ночной электричке - электропоезд прокатил трактор по платформе, но вовремя остановился. Пострадавших нет, незначительно повреждены несколько вагонов.
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