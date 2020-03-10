Автомобильные запчасти из Германии сверх нормы пытались ввезти через белорусско-польскую границу

Несоответствие нашли бресткие таможенники. По их информации, везли на 14 тысяч единиц запчастей больше, чем было заявлено в товаросопроводительных документах. Грузовой автомобиль VOLVO просканировали с помощью спецтехники. В итоге в полуприцепе нашлись незадекларированные тормозные диски, топливные насосы, стеклоочистители и не только. По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого груза составила свыше 210 тысяч рублей.