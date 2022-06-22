Автухович запугал сотрудника милиции и его семью

22 июня на процессе по делу группы Автуховича прошел допрос потерпевших. Показания озвучивал сотрудник Волковысского РОВД. В начале октября 2020 года был взорван его автомобиль и недостроенный дом. Милиционер рассказал о событиях того дня: по возвращении домой с работы около 8 часов вечера он оставил машину на привычном месте возле студенческого общежития. Около полуночи сосед сообщил, что горит автомобиль. На месте уже работали пожарные. В течение часа стало известно, что в микрорайоне Южный в Волковыске горит недостроенный дом милиционера. На суде потерпевший рассказал, что работает в РОВД более 15 лет, с мая 2022 года участковым инспектором. До этого был старшим инспектором охраны правопорядка. В его должностные обязанности входил анализ криминогенной обстановки и профилактика. В 2020 году мужчина входил в группу по разъяснению законодательства на массовых мероприятиях. В задержаниях участия не принимал, выступал в качестве свидетеля на процессах по административным делам. В то же время в одном из Telegram-каналов появились его личные данные: фотографии, номера телефонов, место жительства, информация об автомобиле. Также мужчина рассказал, что в 2020-м ему поступали угрозы, а с начала этого судебного процесса угрожают его родителям.