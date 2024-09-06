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Айтишник из Минска угрожал милиционеру расправой - теперь он фигурант уголовного дела

Айтишник угрожал милиционеру расправой - теперь он фигурант уголовного дела.

Сотрудники столичного управления собственной безопасности МВД установили 53-летнего жителя столицы, который в мессенджере угрожал сотруднику уголовного розыска Первомайского РУВД. Впрочем, когда грубияна задержали, он не был столь красноречив.

Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. Следователи дали действиям минчанина правовую оценку и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
Михаил Щерба, замначальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси

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