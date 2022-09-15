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Банда орудовала на протяжении нескольких лет в Брестской и Гродненской областях - СК раскрыл подробности
10 налетов и ущерб свыше 130 тыс. рублей. Следствие рассказало подробности деятельности организованной преступной группы, которая орудовала на протяжении нескольких лет в Брестской и Гродненской областях.
По данным следствия, в 2013 году 29-летний житель Барановичей создал и возглавил так называемую бригаду, в которую вошли пятеро его знакомых. На протяжении нескольких лет они врывались в дома, нападали на потерпевших и выбивали деньги.
Обвиняемые промышляли дерзкими преступлениями, которые отличались жестокостью и цинизмом. Посудите сами: в некоторых случаях во время нападений они связывали маленьких детей и, угрожая нанесением им травм, "шантажировали" родителей. Обычно они врывались в дома ночью, заставая хозяев врасплох, избивали и, угрожая расправой, требовали деньги, после чего скрывались с похищенным.
Готовясь к совершению преступлений, они собирали подробную информацию о состоятельных гражданах, месте их жительства и работы. С собой обвиняемые брали монтировки и дубинки, веревки и хомуты, а также другие орудия, способные причинить вред здоровью потерпевших. Для прикрытия некоторые из участников группы оставались на улице и при помощи радиостанции информировали о внешней опасности своих подельников, которые проникали в жилища.
Лишь в 2021 году сотрудникам милиции удалось выйти на след преступников, и они были задержаны. Следователи установили, что фигуранты совершили более 10налетов и завладели деньгами на сумму свыше 130 тыс. рублей. Приговором суда обвиняемые признаны виновными и им назначено от 8 до 15 лет лишения свободы, в зависимости от роли каждого.
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