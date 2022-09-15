Банда орудовала на протяжении нескольких лет в Брестской и Гродненской областях - СК раскрыл подробности

Готовясь к совершению преступлений, они собирали подробную информацию о состоятельных гражданах, месте их жительства и работы. С собой обвиняемые брали монтировки и дубинки, веревки и хомуты, а также другие орудия, способные причинить вред здоровью потерпевших. Для прикрытия некоторые из участников группы оставались на улице и при помощи радиостанции информировали о внешней опасности своих подельников, которые проникали в жилища.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области