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Бдительная минчанка раскусила мошенников и сэкономила 30 тысяч долларов
- Я в реанимации в очень тяжелом состоянии.
- А ты чего ревешь?
- У меня голова разбита и губа разорвана.
- Зашьют и все. Ты-то тут при чем?
В Минске женщина не поверила мошенникам, которые просили у нее 30 тысяч долларов. Неизвестная позвонила на домашний телефон и представилась дочерью, потребовав деньги на срочную операцию после аварии. Но обмануть минчанку не получилось.
- Я виновата, понимаешь? Девочка умереть из-за меня может. Врачи 30тысяч долларов попросили.
- Медицина бесплатная, какие 30 тысяч, о чем ты?
Обратилась женщина, которая рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники. Оперативникам она рассказал, что знала, как мошенники обманывают, поэтому не растерялась. Милиция напоминает - при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор. Перезвонить родственникам и позвонить в милицию.
Фото:pixabay.com
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