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Бдительная минчанка раскусила мошенников и сэкономила 30 тысяч долларов

- Я в реанимации в очень тяжелом состоянии.

- А ты чего ревешь?

- У меня голова разбита и губа разорвана.

- Зашьют и все. Ты-то тут при чем?

В Минске женщина не поверила мошенникам, которые просили у нее 30 тысяч долларов. Неизвестная позвонила на домашний телефон и представилась дочерью, потребовав деньги на срочную операцию после аварии. Но обмануть минчанку не получилось.

- Я виновата, понимаешь? Девочка умереть из-за меня может. Врачи 30тысяч долларов попросили.

- Медицина бесплатная, какие 30 тысяч, о чем ты?

Обратилась женщина, которая рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники. Оперативникам она рассказал, что знала, как мошенники обманывают, поэтому не растерялась. Милиция напоминает - при подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор. Перезвонить родственникам и позвонить в милицию.
Екатерина Афанасьева, оперуполмоченный ОУР Фрунзенского РУВД Минска

Фото:pixabay.com

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