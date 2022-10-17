Белоголовый орлан против краба - удивительные кадры противостояния попали в объектив

Никогда не сдавайся, даже если ты маленький краб, а на тебя напал орлан. Необычная схватка попала в объектив. На записи видно, как белоголовый орлан хватает в воде краба, но вместо того чтобы сдаться маленький, но гордый морской обитатель решил драться. И стоит сказать, что в какой-то момент он даже почти победил своего грозного соперника. Птица от неожиданной атаки даже чуть не утонула. В итоге орлану пришлось скинуть с себя назойливого краба, чтобы этот поединок закончился хотя бы вничью.