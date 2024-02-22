Белорус купил машину в США с поддельным VIN-номером

Житель Минска решил поставить на учет в ГАИ купленный в Штатах автомобиль Hyundai. Однако во время проверки у инспекторов возникли сомнения по поводу номера на кузове. Специалисты Комитета судебных экспертиз установили, что заводские самоклеящиеся таблички на кузове авто удалялись. На их месте были размещены таблички со вторичной маркировкой, которые сделали кустарно. Теперь с машиной разбираются правоохранители.