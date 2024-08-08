Белорус на границе раздал попутчикам крупную сумму денег - теперь он фигурант уголовного дела

39-летний белорус пытался незаконно вывезти из Беларуси более 88 тыс. долларов США путем дробления и раздачи между пассажирами своего транспортного средства. Его схему разоблачили брестские таможенники при проведении таможенного контроля и последующих мероприятий. Для пересечения границы граждане выбрали зеленый коридор, рассчитывая, что их действия признают законными, так как у каждого до 10 тыс. долларов США.

Наталья Грабинская, старший инспектор Брестской таможни