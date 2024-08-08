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Белорус на границе раздал попутчикам крупную сумму денег - теперь он фигурант уголовного дела

Белорус выехал в Польшу с крупной суммой денег. Но по пути перед границей 88 тыс. долларов он раздал восьми своим пассажирам. Теперь он фигурант уголовного дела, потому что деньги все равно считаются незадекларированными. То, что так делать нельзя, водителю "рено" объяснили таможенники в пункте пропуска "Брест".

39-летний белорус пытался незаконно вывезти из Беларуси более 88 тыс. долларов США путем дробления и раздачи между пассажирами своего транспортного средства. Его схему разоблачили брестские таможенники при проведении таможенного контроля и последующих мероприятий. Для пересечения границы граждане выбрали зеленый коридор, рассчитывая, что их действия признают законными, так как у каждого до 10 тыс. долларов США.
Наталья Грабинская, старший инспектор Брестской таможни

В брестской таможне добавили, что за этот год выявлено уже около 115 подобных фактов. Общая сумма, которую пытались нелегально провезти через границу, составляет больше 1 млн долларов в эквиваленте. В шести случаях возбуждены уголовные дела.

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