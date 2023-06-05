ЧПЗона X

Белорус причастен к серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Санкт-Петербурге

К серии разбойных нападений за рубежом причастен белорус - он заключен под стражу.

Как сообщает СК, в феврале 2014 года житель Питера организовал и возглавил преступную группировку. Более пяти лет банда совершала вооруженные нападения на салоны сотовой связи в Северной столице России. В 2020-м налетчиков задержали и выяснили, что один из подельников родом из Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все