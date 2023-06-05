Белорус причастен к серии разбойных нападений на салоны сотовой связи в Санкт-Петербурге

Как сообщает СК, в феврале 2014 года житель Питера организовал и возглавил преступную группировку. Более пяти лет банда совершала вооруженные нападения на салоны сотовой связи в Северной столице России. В 2020-м налетчиков задержали и выяснили, что один из подельников родом из Беларуси.