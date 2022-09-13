Белорус пытался незаконно вывезти в Россию 35 тонн металлолома

Автомобиль DAF остановили правоохранители на трассе М1. В грузовом отсеке обнаружили лом черных и цветных металлов. Никаких документов водитель не предоставил и рассказал, что металл скупал по Минской области и хотел отвезти в Россию. Груз на общую сумму свыше 40 000 рублей изъят.