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Белорусская таможня изъяла у пассажиров "тойоты" валюты более чем на 33 000 долларов
Банальная забывчивость или тайный умысел? Белорусская таможня изъяла у пассажиров "тойоты" валюты более чем на 33 000 долларов. Сообщается, что автомобиль выезжал через пункт пропуска "Урбаны". Люди отказались от декларирования товаров, а уже после обнаружения спрятанной валюты затруднились дать объяснения своим действиям. Деньги были обнаружены в самой машине, частично в личном багаже и на теле пассажира. Витебской таможней проведена проверка. Материалы дела переданы в СК для дачи правовой оценки.
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