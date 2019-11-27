Банальная забывчивость или тайный умысел? Белорусская таможня изъяла у пассажиров "тойоты" валюты более чем на 33 000 долларов. Сообщается, что автомобиль выезжал через пункт пропуска "Урбаны". Люди отказались от декларирования товаров, а уже после обнаружения спрятанной валюты затруднились дать объяснения своим действиям. Деньги были обнаружены в самой машине, частично в личном багаже и на теле пассажира. Витебской таможней проведена проверка. Материалы дела переданы в СК для дачи правовой оценки.