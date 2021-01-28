Белорусская таможня составила топ-5 задержаний 2020 года

Нелегалы, наркотики, икра. Белорусская таможня составила топ-5 задержаний прошлого года.

1. Почти 700 килограммов гашиша обнаружили в октябре в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе при досмотре груза. Наркотик пытались провезти в контейнере. Товар весом 668 килограммов следовал из порта Риги. На черном рынке такая партия стоит порядка 14 миллионов долларов США.

2. В декабре брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" пресекли ввоз крупной партии психотропов. 182 килограмма амфетамина, метамфетамина, а также МДМАвезли из Сербии, наркотики спрятали в промышленном оборудовании. Такого количества хватило бы более чем на 600 тысяч доз. Стоимость 3,5 миллиона долларов.

3. В мае при досмотре фуры, которая приехала из Сербии, минские таможенники нашли в грузовом отсеке среди картона двоих нелегалов. Документов у граждан Афганистана с собой не было. По документам в автомобиле должны были перевозить картон.

4. Более 400 килограммовчерной икры осетра пытались ввезтииз Литвы в Беларусь в декабре. Деликатес перевозили с нарушением всех санитарных норм, без сертификатов. Цена более 200 тысяч евро.