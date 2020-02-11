Белорусские бойцы наркоконтроля пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза

Операция прошла вечером 7 февраля в Гродненском районе - задержаны два иностранных гражданина. Сообщается, что они намеревались вывезти более шести килограммов наркотика за границу. Наша страна использовалась как транзитная территория. Подозреваемые передвигались на двух машинах, в кузове одной из них и были обнаружены свертки с порошком.



