ЧПЗона X

Белорусские бойцы наркоконтроля пресекли канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза

Операция прошла вечером 7 февраля в Гродненском районе - задержаны два иностранных гражданина. Сообщается, что они намеревались вывезти более шести килограммов наркотика за границу. Наша страна использовалась как транзитная территория. Подозреваемые передвигались на двух машинах, в кузове одной из них и были обнаружены свертки с порошком.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все