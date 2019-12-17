Десятки килограммов зелья и миллионы долларов прибыли. Белорусские и российские оперативники раскрыли международную наркогруппировку, ее активными участниками были уроженцы Минска и Могилева. Известно, что группа промышляла особо опасным наркотиком - метадоном. Для этого один из белорусов купил дом в Подмосковье. Там и расположилась лаборатория по изготовлению зелья. В результате заключительного этапа международной операции в Московской области с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы.



Всего изъято более 14 килограммов метадона, свыше 100 килограммов химических веществ и прекурсоров, а также лабораторное оборудование. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более полутора миллионов долларов США.



