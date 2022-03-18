Белорусские оперативники задержали преступную группу, совершившую нападение на иностранцев

Белорусские оперативники задержали преступную группу - налетчики напали на иностранцев. Сообщается, что в один из вечеров к жителю деревни в Лидском районе обратились за помощью трое иностранцев. Мужчины рассказали, что их избили, забрали деньги, телефоны и документы. Сельчанин вызвал милицию. Известно, что граждане одной из стран Центральной Азии пытались попасть в Европу. В Минске они заказали такси до границы. Однако по пути водитель свернул в лес и остановился около другого автомобиля, из которого вышли неизвестные в масках. Иностранцев избили и под угрозой расправы забрали 3,5 тысячи долларов, мобильные телефоны и паспорта. Сыщики установили нападавших - пятерых мужчин в возрасте от 33 до 54 лет.