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Белорусские оперативники задержали преступную группу, совершившую нападение на иностранцев
Белорусские оперативники задержали преступную группу - налетчики напали на иностранцев. Сообщается, что в один из вечеров к жителю деревни в Лидском районе обратились за помощью трое иностранцев. Мужчины рассказали, что их избили, забрали деньги, телефоны и документы. Сельчанин вызвал милицию. Известно, что граждане одной из стран Центральной Азии пытались попасть в Европу. В Минске они заказали такси до границы. Однако по пути водитель свернул в лес и остановился около другого автомобиля, из которого вышли неизвестные в масках. Иностранцев избили и под угрозой расправы забрали 3,5 тысячи долларов, мобильные телефоны и паспорта. Сыщики установили нападавших - пятерых мужчин в возрасте от 33 до 54 лет.
На днях при силовой поддержке СПБТ "Алмаз" все они задержаны. Оперативники выяснили, что организатором группы являлся самый молодой из ее участников, ранее судимый за грабеж и угон. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению их возможной причастности к аналогичным преступлениям.
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