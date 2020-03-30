Белорусские сигареты нашли литовские пограничники у местного контрабандиста

Как сообщает сайт ведомства, за рулем внедорожника "Санта-Фе" была жительница Вильнюсского района, а ее машина была оборудована двойным дном. В полостях авто было спрятано 2700 пачек. Каждая была маркирована нашими акцизами. Известно, что задержание проходило недалеко от белорусской границы в окрестностях деревни Ширвяй. Литовские пограничники называют это место петлей Дивенишкес. Учитывая эту географическую особенность и близость с нашей страной, местные пограничники проверяют там практически каждого путешественника и его транспорт. Что касается нарушительницы, по местным законам ей грозит или штраф, или тюремное заключение сроком до 4 лет.