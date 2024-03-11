Белорусские судебные эксперты распознали фальшивые российские дипломы о высшем образовании

Российские дипломы о высшем образовании не прошли проверку белорусских судебных экспертов. Еще в январе в Республиканский институт высшей школы принесли два аттестата об образовании в России. Заявителям необходимо было пройти процедуру признания и соответствия белорусским дипломам. Такое требуется для трудоустройства или продолжения обучения в Беларуси. Но от российских высших учебных заведений была получена информация о том, что в их книгах регистрации отсутствуют сведения о выдаче запрашиваемых документов.